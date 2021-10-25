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У МОЗ пояснили, кому можуть відмовити у covid-вакцинації

Ольга Денисяка

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В Україні громадянам можуть відмовити у проведенні вакцинації від коронавірусу, якщо виявлять у них симптоми Covid.Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

За його словами, якщо людина має симптоми або підозру на інфікування, така людина може бути переадресована на тестування на коронавірус.

«Тим людям, які почуваються погано перед вакцинацією під час огляду лікаря, їм може бути відмовлено у вакцинації та вони можуть бути перенаправлені на швидкий тест антигена», – розповів Кузін.

Як повідомляв Львівський портал, протягом минулого тижня в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції отримали 1,5 мільйона людей.

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Зауважимо, Львівщина минулого тижня теж била рекорди за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Так, у середу, 20 жовтня, область взагалі встановила новий рекорд – covid-щеплення зробили 21 704 мешканцю, а 21 жовтня – понад 20 тисяч людей.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

Наразі проти коронавірусу повністю провакцинувались більше понад 414 тисяч мешканців Львівщини. Загалом провакцинувати збираються половину населення області – 1,5 мільйона людей.

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