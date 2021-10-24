Від Covid вже повністю провакцинували понад 400 тисяч мешканців Львівщини

Протягом суботи, 23 жовтня, у Львівській області від коронавірусної інфекції провакцинували 10 132 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вчора в області працювали 19 центрів вакцинації та 141 пунктів щеплення. Серед 10 132 вакцинованих від коронавірусу першу дозу отримали 7312 осіб, другу дозу – 2820 осіб.

Найбільше щеплень минулої доби зробили у Львові (5253) та у цілому Львівському районі (1185), Яворівському районі (1072) та Дрогобицькому районі (703).

Наразі проти коронавірусу повністю провакцинувались більше 414 тисяч мешканців Львівщини. Загалом провакцинувати збираються половину населення області – 1,5 мільйона людей.

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Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Зазначимо, дві доби поспіль на Львівщині вакцинувалася рекордна кількість людей. Так, у середу, 20 жовтня, область взагалі встановила новий рекорд – covid-щеплення зробили 21 704 мешканцю, а 21 жовтня – понад 20 тисяч людей.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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