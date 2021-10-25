В Україні за тиждень зробили рекордну кількість Covid-щеплень

Протягом минулого тижня в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції отримали 1,5 мільйона людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У неділю, 24 жовтня, в Україні вакциновано проти COVID-19 101 331 людину. Одну дозу отримали 75 240 людей, повністю імунізовані – 26 091 людина.

Загалом з 18 до 24 жовтня в Україні зробили 1,5 мільйона Covid-щеплень, що є новим тижневим рекордом.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей.

Реклама партнерів

Зауважимо, Львівщина минулого тижня теж била рекорди за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Так, у середу, 20 жовтня, область взагалі встановила новий рекорд – covid-щеплення зробили 21 704 мешканцю, а 21 жовтня – понад 20 тисяч людей.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

Наразі проти коронавірусу повністю провакцинувались більше понад 414 тисяч мешканців Львівщини. Загалом провакцинувати збираються половину населення області – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.