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У Львові директорку гімназії оштрафували за невакцинованих вчителів

Ольга Денисяка

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Галицький райсуд Львова оштрафував на 34 тисячі директорку школи-гімназії Святої Софії у Львові за порушення правил карантину. Про це повідомляє Судовий репортер.

24 вересня директор гімназії допустила офлайн навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників.

У матеріалах справи є довідка про стан вакцинації співробітників школи. Пояснення директорки не наведені, у судове засідання вона не з’явилася.

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У цей же час директорку школи із Золочева, Львівської області звільнили від відповідальності за малозначністю порушення і суд обмежився усним зауваженням. Директорка на засіданні провину визнала. Також у матеріалах справи був наказ про перехід на змішану форму навчання.

Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Зазначимо, після введення «жовтої» зони карантину у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

Через зростання динаміки вакцинації освітян, станом на початок жовтня, більшість шкіл Львівщини повернулась до очного навчання.

Проте через погіршення епідситуації Львів все ж вирішив з 18 жовтня перевести усю старшу школу на дистанційне навчання.

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