У Львові преміюють медиків, залучених до covid-вакцинації

Медикам, залученим до вакцинації проти коронавірусу у Львові, виплатять по 5000 грн премії. Відповідне рішення 22 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Через ажіотаж із охочих вакцинуватися у Львові мобільні бригади працюють у посиленому режимі. Тому мерія вирішила преміювати медиків: 313 членів мобільних бригад отримають по 5000 грн.

На такі виплати із міського бюджету виділили 1,9 млн грн.

«Всі мобільні бригади, які у нас є, залучені до графіку вакцинації понаднормово, працюють щоденно нон-стоп. Навантаження дуже велике, тому міська рада вирішила їх преміювати. Загалом це 313 осіб, які працюють у 101 вакцинальній бригаді», – цитує пресслужба Львівської міськради очільницю міського управління охорони здоров’я Лесю Кобецьку.

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Також по 10 000 грн дадуть чотирьом працівникам, які працюють зі статистичними covid-даними. За час пандемії вони не отримували від міста таких допомог.

Нагадаємо, два необхідні covid-щеплення на Львівщині мають уже майже 400 тисяч мешканців. Загалом провакцинувати збираються половину населення – 1,5 мільйона людей.

Тим часом зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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