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В Україні понад 15 тисяч людей захворіли на коронавірус за добу

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 18 жовтня, в Україні 15 579 людей захворіли на коронавірус. Водночас 7 776 пацієнтів одужали та 538 померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 660 273 особи, одужали – 2 337 194 людини, летальних випадків – 61 348, проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

  • м. Київ – 837/8258
  • Вінницька – 261/2744
  • Волинська – 435/1905
  • Дніпропетровська – 1203/9056
  • Донецька – 899/4071
  • Житомирська – 202/2492
  • Закарпатська – 184/1720
  • Запорізька – 1019/3737
  • Івано-Франківська – 213/2264
  • Київська – 565/3573
  • Кіровоградська – 47/2012
  • Луганська – 611/1802
  • Львівська – 959/4642
  • Миколаївська – 302/2931
  • Одеська – 1418/5169
  • Полтавська – 593/3701
  • Рівненська – 593/1662
  • Сумська – 700/2323
  • Тернопільська – 437/1689
  • Харківська – 1412/6850
  • Херсонська – 880/1730
  • Хмельницька – 301/3191
  • Черкаська – 676/2308
  • Чернівецька – 595/1790
  • Чернігівська – 237/1782

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

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Від сьогодні, 18 жовтня, п’ять областей України – у «червоній» зоні Covid-19. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.

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