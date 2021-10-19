В Україні понад 15 тисяч людей захворіли на коронавірус за добу

Впродовж минулої доби, 18 жовтня, в Україні 15 579 людей захворіли на коронавірус. Водночас 7 776 пацієнтів одужали та 538 померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 660 273 особи, одужали – 2 337 194 людини, летальних випадків – 61 348, проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 837/8258

Вінницька – 261/2744

Волинська – 435/1905

Дніпропетровська – 1203/9056

Донецька – 899/4071

Житомирська – 202/2492

Закарпатська – 184/1720

Запорізька – 1019/3737

Івано-Франківська – 213/2264

Київська – 565/3573

Кіровоградська – 47/2012

Луганська – 611/1802

Львівська – 959/4642

Миколаївська – 302/2931

Одеська – 1418/5169

Полтавська – 593/3701

Рівненська – 593/1662

Сумська – 700/2323

Тернопільська – 437/1689

Харківська – 1412/6850

Херсонська – 880/1730

Хмельницька – 301/3191

Черкаська – 676/2308

Чернівецька – 595/1790

Чернігівська – 237/1782

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

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Від сьогодні, 18 жовтня, п’ять областей України – у «червоній» зоні Covid-19. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.