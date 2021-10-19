В Україні понад 15 тисяч людей захворіли на коронавірус за добу

Впродовж минулої доби, 18 жовтня, в Україні 15 579 людей захворіли на коронавірус. Водночас 7 776 пацієнтів одужали та 538 померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 660 273 особи, одужали – 2 337 194 людини, летальних випадків – 61 348, проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 837/8258
- Вінницька – 261/2744
- Волинська – 435/1905
- Дніпропетровська – 1203/9056
- Донецька – 899/4071
- Житомирська – 202/2492
- Закарпатська – 184/1720
- Запорізька – 1019/3737
- Івано-Франківська – 213/2264
- Київська – 565/3573
- Кіровоградська – 47/2012
- Луганська – 611/1802
- Львівська – 959/4642
- Миколаївська – 302/2931
- Одеська – 1418/5169
- Полтавська – 593/3701
- Рівненська – 593/1662
- Сумська – 700/2323
- Тернопільська – 437/1689
- Харківська – 1412/6850
- Херсонська – 880/1730
- Хмельницька – 301/3191
- Черкаська – 676/2308
- Чернівецька – 595/1790
- Чернігівська – 237/1782
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Від сьогодні, 18 жовтня, п’ять областей України – у «червоній» зоні Covid-19. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня, втім дотепер чимало регіонів стали відповідати «помаранчевій» зоні. Першою областю, яка перейшла у найсуворішу «червону» зону, стала Херсонщина. Тут локдаун почався з 15 жовтня.
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Ольга Денисяка