Із 18 жовтня п’ять областей України – у «червоній» зоні Covid-19

Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області з понеділка, 18 жовтня, переходять у «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За словами Олега Німчінова, на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей із 18 жовтня застосвуватимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Як відомо, Херсонська область перейшла у «червону» зону епідемічної небезпеки ще 15 жовтня.

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Нагадаємо, з 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. Серед введених обмежень, – скасування планових операцій у лікарнях. Область також запроваджує низку обмежень, проте про планові операції наразі не йдеться.

З 18 жовтня на Львівщині для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібен буде негативний ПЛР-тест або сovid-сертифікат. Такі ж документи у ресторанах, торгових центрах та в сфері послуг у Львові вимагатимуть вже з 1 листопада, на території області – вже з 25 жовтня.

Наразі Львівщина офіційно належить ще до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА вже заявили: найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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