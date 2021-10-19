Ляшко вимагає вийти на показник 1.5 млн щеплень в тиждень

За дорученням прем’єр-міністра України встановлено виконання вакцинації проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

Відповідне доручення про нарощування темпів вакцинації вже підписане міністром охорони здоров’я та надіслано до виконання.

«Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених Урядом рівнів охоплення вакцинацією», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Найвищий добовий рекорд вакцинації від коронавірусу, який було встановлено останнім часом в Україні, становить 193 тис. щеплень. Аби досягнути показнику у 1.5 млн грн в Україні необхідно здійснювати майже 215 тис. щеплень щодня.

Із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Віктор Ляшко також зауважив, що головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їх роботи максимально зручними для населення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна встановила абсолютний антирекорд за кількістю добових смертей від Covid-19.

Нагадаємо, на Львівщині Covid-щеплення вже отримали 883 457 осіб, з них – 382 602 другою дозою. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

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