На Львівщині за добу провакцинували майже 6,5 тисяч мешканців

Два необхідні щеплення отримали більше 380 тисяч мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на неділю, 17 жовтня, на Львівщині covid-щеплення зробили880 158 людям. З них 381 616 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 16 жовтня, щеплення отримали 6 495 людей, 3435 з них вакцинували у Львові, решту – на території області.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 355 045, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 217 035 людей, Moderna – 150 423 особи, Astra Zeneca – 119 252 та Covishield – 38 403.

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Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 17 жовтня можна переглянути тут.

Нагадаємо, наразі проти коронавірусу провакциновано майже 6,2 мільйона українців. Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі.

Вчора, 16 жовтня, на Львівщині за добу провакцинували майже 15 тисяч мешканців.

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