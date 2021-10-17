До львівської лікарні гелікоптером доправили дитину в комі

У неділю, 17 жовтня, до Міської дитячої клінічної лікарні Львова поліцейським гелікоптером доставили хлопчика, якому необхідна була невідкладна допомога. Про це на Facebook-сторінці повідомив обласний центр екстреної медичної допомоги.

11-річний хлопчик перебував у стані мозкової коми, тому потребував негайної госпіталізації. До львівської лікарні дитину доправили гелікоптером зі Славського.

Хлопчика госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Причина чому хлопчик впав в кому ще не відома.

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Нагадаємо, у суботу, 16 жовтня, до Львівського обласного клінічного перинатального центру поліцейським гелікоптером доставили вагітну мешканку Борислава, у якої почалися передчасні пологи.

Зазначимо, Львівщина стала одним з регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами.

Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів. За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту.

Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуації, забрали на сервісне обслуговування. Але 1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.

Додамо, 10 жовтня з Турківської лікарні до Львова гелікоптером евакуювали 66-річну жінку з гострим інфарктом.

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