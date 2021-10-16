У суботу, 16 жовтня, до Львівського обласного клінічного перинатального центру поліцейським гелікоптером доставили вагітну мешканку Борислава, у якої почалися передчасні пологи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Вперше у Львові вагітну доправили у пологовий будинок гелікоптером, бо в жінки почалися передчасні пологи.
«Сьогодні патрульні отримали виклик про те, що з міста Борислав летить гелікоптер Національної поліції і на борту вагітна жінка, у якої почалися передчасні пологи. Наш екіпаж попросили забезпечити охорону місця приземлення. Щойно пацієнтку транспортували у карету швидкої допомоги, патрульні супроводили її до перинатального центру на вулиці Джорджа Вашингтона», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Львівщина стала одним з регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами.
Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів. За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту.
Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування. Але 1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.
Додамо, 10 жовтня з Турківської лікарні до Львова гелікоптером евакуювали 66-річну жінку з гострим інфарктом.
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Аліса Белей