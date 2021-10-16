У суботу, 16 жовтня, до Львівського обласного клінічного перинатального центру поліцейським гелікоптером доставили вагітну мешканку Борислава, у якої почалися передчасні пологи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вперше у Львові вагітну доправили у пологовий будинок гелікоптером, бо в жінки почалися передчасні пологи.

«Сьогодні патрульні отримали виклик про те, що з міста Борислав летить гелікоптер Національної поліції і на борту вагітна жінка, у якої почалися передчасні пологи. Наш екіпаж попросили забезпечити охорону місця приземлення. Щойно пацієнтку транспортували у карету швидкої допомоги, патрульні супроводили її до перинатального центру на вулиці Джорджа Вашингтона», – йдеться у повідомленні.

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