З гірського району Львівщини гелікоптером евакуювали жінку з інфарктом

10 жовтня з Турківської лікарні до Львова гелікоптером евакуювали 66-річну жінку з гострим інфарктом. По це йдеться на сторінці у Facebook Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Заступник директора з медичної частини Турківської районної лікані, лікуючий лікар Віталій Семенків розповів, щоранку пацієнтка вже декілька днів лікувалась у медзакладі, однак сьогодні зранку їй раптово стало зле. Обстеження показали гострий інфаркт, відтак медики вирішили, що жінку необхідно негайно транспортувати до профільної лікарні.

«Жінка поступила на лікування у терапевтичне відділення 8 жовтня зі стенокардичними болями. Сьогодні вранці стан пацієнтки різко погіршився. Її перевели до анестезіологічного відділення, зробили всі обстеження, кардіограму. Клінічно все показувало на гострий інфаркт по передній стінці. Пацієнтку було вирішено транспортувати у профільну лікарню», – зазначив Віталій Семенків.

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Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.

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