В Україні 900 мобільних бригад контролюватимуть дотримання карантину

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив про посилення контролю за дотриманням в Україні карантинних вимог, в тому числі через порушення маскового режиму. Про це пише Укрінформ з посиланням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

«Створено 900 мобільних бригад, які будуть рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму. Щоб мати результат від карантинних обмежень, потрібно їх дотримуватися.

Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності», – заявив міністр.

Він уточнив, що мова йде і про роз’яснювальну роботу, і про складення адміністративних протоколів за порушення карантинних вимог.

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Міністр пояснив, чому для людей, які уже вакциновані, залишається актуальним носіння масок.

«У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні», – сказав він.

Ляшко також зауважив, що процес зняття певних обмежень для вакцинованих громадян буде непростим, а щеплення на 100% не гарантують, що людина не є безсимптомним носієм вірусу і може заразити інших.

Вакцинація, за його словами, лише гарантує захист від середньої тяжкості і важкого перебігу захворювання.

Нагадаємо, Львів посилює карантин з 18 жовтня. Для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Вакцинованими мають бути і працівники сфер обслуговування. Детальніше з обмеженнями, які почнуть діяти з 18 жовтня у Львові, можна ознайомитися за посиланням.

Львівщина теж посилила карантин з 18 жовтня. Проте обласна комісія ТЕБ і НС вирішила вимагати Covid-сертифікати у відвідувачів закладів швидше – вже з 25 жовтня.

Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Також у міськраді розповіли, коли у закладах Львова вимагатимуть Covid-сертифікати.

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