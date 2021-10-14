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В Україні хочуть спростити доступ до вакцинації від Covid-19

Аліса Белей

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В Україні планують дозволити медичним працівникам в окремих випадках щеплювати пацієнтів без участі лікаря. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Так, такий дозвіл хочуть надати медичним працівникам, які мають освітній ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство». Відповідні зміни на даний час є підготовленими та наразі оприлюднені для громадського обговорення.

Такі зміни нададуть можливість медичній сестрі чи брату проводити профілактичні щеплення без лікаря. Таким чином це допоможе в час, коли завантаженість медичного персоналу дуже висока та покращать доступність вакцинації.

До щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину.

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За особою залишиться право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря чи звернутися на консультацію до лікаря перед вакцинацією.

Окрім того, буде визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

Додамо, що проведення щеплень молодшим медичним персоналом без участі лікаря, є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу.

Так, у США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають медичних студентів.

Нагадаємо, Львів посилює карантин. Детальніше з обмеженнями, які почнуть діяти з 18 жовтня у Львові, можна ознайомитися за посиланням.

Також Львівський портал писав про те, коли у закладах Львова вимагатимуть Covid-сертифікати.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 11-17 жовтня можна переглянути тут.

Нагадаємо, наразі проти коронавірусу провакциновано майже 6,2 мільйона українців. Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі.

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