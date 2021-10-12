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Від коронавірусу провакцинувалися 364 тисячі мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Два необхідні щеплення отримали понад 364 тисячі мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на вівторок, 12 жовтня, на Львівщині covid-щеплення зробили 837 040 людям. Із них 364 210 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 11 жовтня, щеплення отримали 6726 людей, майже половину з них вакцинували у Львові, решту – на території області.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 326 455, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 207 197 людей, Moderna – 150 423 особи, Astra Zeneca – 114 562, та Covishield – 38 403.

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Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 11-17 жовтня можна переглянути тут.

Нагадаємо, наразі проти коронавірусу провакциновано майже 6,2 мільйона українців. Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі.

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