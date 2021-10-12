Уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Що зміниться?

У понеділок, 11 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів України посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Зокрема, вже з 21 жовтня водії та пасажири громадського транспорту міжрегіонального сполучення повинні мати Covid-сертифікати або негативні ПЛР-тести. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, вже з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу «Дія»;

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Разом з тим, нові правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

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Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав нові правила для перевезення пасажирів як «вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян».

«Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту», – пояснив міністр.

Нагадаємо, з понеділка, 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. На дистанційне навчання переходить уся старша школа, обмежують масові заходи, а також скасовують планові операції у лікарнях.

Також у міськраді Львова анонсували нові обмеження, які передбачають те, що до кафе та торгових центрів зможуть заходити лише вакциновані, або ті, хто має негативний тест на коронавірус. Втім згодом у мерії заявили, що поки сертифікат про вакцинацію проти Covid буде обов’язковим для працівників сфери торгівлі, кафе та ресторанів. Лише так ці заклади зможуть продовжити свою звичну роботу.

Тим часом всю Львівщину з 9 жовтня вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА кажуть, що вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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