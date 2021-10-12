На Львівщину привезли нову партію вакцини Pfizer

Львівщина отримала нову партію американської вакцини Pfizer – 71 370 доз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Вакцина Comirnaty (відома як Pfizer) – мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її для використання схвалила ВООЗ, в окремих випадках саме цим препаратом рекомендують щепити дітей від 12 років.

Саме Pfizer є найпопулярнішою covid-вакциною на Львівщині. Нею щепились уже понад 326 тисяч людей. При цьому цей препарат як другу дозу вводять також тим, хто перше щеплення робив вакциною Moderna, яка в області закінчилась ще наприкінці вересня.

Зазначимо, що інтервал між двома щепленнями вакциною Pfizer становить 21 день.

Реклама партнерів

Загалом на Львівщині проти коронавірусу зараз щеплення можна зробити вакцинами CoronaVac, Comirnaty/Pfizer та AstraZeneca. На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 11-17 жовтня можна переглянути тут.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.