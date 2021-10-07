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Майже 96% випадків Covid в Україні зареєстровані у невакцинованих, – Ляшко

Вероніка Рой

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Цьогоріч у вересні майже 96% виявлених випадків коронавірусної інфекції в Україні зареєстровані у невакцинованих громадян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він переконує, що вакцинація – це єдиний шанс уберегти себе від важкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.

«Цей вірус найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та ін.)»,  – каже Віктор Ляшко.

За його словами, у вересні 2021 року 95,7% випадків COVID-19 в Україні були зареєстровані у невакцинованих. Крім цього 97,1% госпіталізованих осіб з діагнозом «коронавірус» в Україні були теж невакцинованими.

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Разом з тим, за даними міністра, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Зауважимо, в Україні стрімко зростає число нових випадків коронавірусу. Лишень протягом 6 жовтня виявили 15 125 нових хворих на коронавірус.

Через ріст захворюваності державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Зараз «помаранчева» зона загрожує уже вісьмом областям, Львівщини серед них поки немає.

Зауважимо, медики кажуть, захистити від Covid може вакцинація. За їх словами, вона вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Львівський портал публікував графіки роботи Центрів вакцинації на Львівщині на 4-10 жовтня. З ним можна ознайомитися за посиланням.

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