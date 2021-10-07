Львову не вистачить обіцяних грошей із держбюджету на опалювальний сезон

Із новими цінами на газ Львову на опалювальний сезон 2021/2022 потрібно 0,5 млрд грн. Коштів, які обіцяє держава місцевим бюджетам, не вистачить. Про це 7 жовтня під час сесії Львівської міськради розповів міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, який через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримуватимуть газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Тим часом Андрій Садовий вже заявив, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

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«Для населення ціна на газ залишиться на рівні до 9 грн [за кубометр], а для теплопостачальних підприємств – орієнтовно 13,5 грн + ПДВ. Це, звичайно, вимагає серйозних додаткових видатків із місцевого бюджету. Як компенсаторний механізм уряд погодився збільшити на 2022 рік містам ПДФО на 4%, йдеться про не менш як 11 млрд грн. Зараз ми прораховуємо цю цифру [для Львова], але вона не покриє видатків, однозначно. Наш мінус може сягнути до 500 млн грн», – сказав міський голова.

На те, аби вирівняти бюджетні дірки, Львів сподівається отримати додаткові кошти із Державного фонду регіонального розвитку-2022 (ДФРР), хоча чи вдасться це, досі залишається під питанням.

«Уряд готовий переформатувати питання ДФРР, який зараз йде через обласні держадміністрації. Зараз є думка, щоб кошти ДФРР виділяли в синергії і місту, і області. Для цього нам дуже важливо профінансувати розроблення проєктів, бо я би дуже хотів, щоб наступного року ми отримали з держбюджету орієнтовно 300-500 млн грн. Отакий певний баланс, інший був неможливий», – додав Андрій Садовий.

Зазначимо, що Держфонд регіонального розвитку закладають щороку у Державному бюджеті. Завдяки його коштам громади мають змогу отримати реалізувати власні проєкти.

Проте для того, аби отримати фінансування, потрібно пройти конкурсний відбір. Подавати свою заявку громади можуть лише за умови розробленої проєктно-кошторисної документації. Цьогоріч обсяг ДФРР становить 4,5 млрд грн.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

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