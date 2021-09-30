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Тарифи на тепло до кінця зими не зростуть

Андрій Котенський

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Місцева влада, «Нафтогаз» та уряд заключили меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону. Підписання відбулося під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня, пише Економічна правда.

Спершу президент Володимир Зеленський анонсував меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплоенергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років.

«Сьогодні на засіданні між урядом держави, НАК «Нафтогаз», Асоціацією міст і нашим Конгресом місцевих та регіональних влад ми підпишемо меморандум, згідно якого до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не будуть зростати».

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Прем’єр Денис Шмигаль додав, що Україна стала свідком енергетичної війни та енергетичного шантажу Росії заради введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Він нагадав, що в лютому був підписаний меморандум з міськими головами, аби уникнути підвищення тарифи в опалювальному сезоні 2021/22 років.

«В основі нового меморандуму – домовленість, що місцева влада не буде підвищувати тарифи», – заявив Шмигаль.

Другою домовленістю стала безперебійність поставок газу, аби населення та всі заклади соціального захисту мали тепло взимку. Також сторони домовилися щодо фінансової підтримки громад з боку держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінних тарифів.

«Ми розуміємо, що бюджети частини громад не зможуть повністю покривати самостійно витрати. Передбачена субвенція для громад з незадовільним індексом податкової спроможності вже з IV кварталу цього року», – пояснив прем’єр.

Визначено що у 2022 році з цією метою держава передасть до місцевих бюджетів податок на доходи фізосіб у розмірі 4% – це не менше 11 млрд гривень.

Також за словами Шмигаля, сторони домовилися щодо ціни постачання газу для бюджетних установ та реструктуризації 30 млрд грн боргів держави перед ТКЕ та місцевими бюджетами.

Зеленський анонсував схожий меморандум терміном у три роки:

«Ми вже це почали обговорювати: я вважаю, що це доки не комплексне рішення, ми латаємо дірки. Я хотів би, аби ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки – щоб не було сюрпризів для громадян».

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