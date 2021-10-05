ОСТАННІ НОВИНИ

Кому протипоказана вакцинація від коронавірусу: роз'яснення МОЗ

Аліса Белей

|

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна.

За його словами, коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.

Є так звані абсолютні медичні протипоказання – ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.

«Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже одна сота від загальної популяції людей», – зазначив говорить санлікар.

Реклама партнерів

Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення.

Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування «наперед» зараз провести не можна, зазначив Кузін.

Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Львівщина лідирує за рівнем невакцинованих освітян в Україні. Також Covid-вакцинацію в Україні можуть ввести і для дітей.

Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс  на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів