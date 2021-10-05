Кому протипоказана вакцинація від коронавірусу: роз'яснення МОЗ

Відсоток людей, що мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна.

За його словами, коли мова йде про протипоказання до введення вакцини, то слід розрізняти кілька речей.

Є так звані абсолютні медичні протипоказання – ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині, повідомив Кузін.

«Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість – непереносимість одного з компонентів препарату. Відсоток таких людей мінімальний – майже одна сота від загальної популяції людей», – зазначив говорить санлікар.

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Це ті люди, які важко перенесли перше щеплення.

Наприклад, отримали анафілактичний шок або алергічну реакцію. В такому випадку мова йде саме про медичні протипоказання, а тому другу вакцину таким людям не вводять. Лабораторного тестування «наперед» зараз провести не можна, зазначив Кузін.

Якщо, наприклад, людина має серцево-судинні захворювання, або онкологію, то варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем перед щепленням.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Львівщина лідирує за рівнем невакцинованих освітян в Україні. Також Covid-вакцинацію в Україні можуть ввести і для дітей.

Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

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