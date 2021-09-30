Головний медик Львівщини спрогнозував, коли область може перейти до «червоної» зони

Перехід Львівщини до «червоної» зони епіднебезпеки можливий вже за місяць. Про це у четвер, 30 вересня, під час сесії Львівської облради повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.
За його словами, Львівщина поки що не досягла піку захворюваності. Також посадовець зауважив, що у вересні ситуація із коронавірусом відчутно погіршилася.
«Зараз ще важко робити будь-які прогнози. Наприклад, цьогоріч весною ми за 7 тижнів дійшли до піку захворюваності Covid, а зараз йде вже 10 тиждень і ми лишень розкачуємося. Якщо ж проаналізувати динаміку останніх днів, то запровадження «червоної» зони можливе, за моїм прогнозом, за три-чотири тижні», – спрогнозував Орест Чемерис.
Разом з тим, він наголосив на тому, що в більшій мірі це все ж залежить від мешканців Львівщини та їхнього дотримання карантинних вимог.
«Але все залежатиме від того, наскільки ми дотримуватимемося правил карантину, зокрема, носитимемо маски та стежитимемо за соціальною дистанцією. Звісно, важливою залишається і вакцинація. Якщо ж ми дотримуватимемося карантинних обмежень, то, можливо, ми і не увійдемо до «червоної» зони», – додав посадовець.
Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.
Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Так, протягом 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу нових хворих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.
Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».
Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.
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Вероніка Рой