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Від коронавірусу вже вакциновано близько семи мільйонів українців

Андрій Котенський

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В Україні першу дозу вакцинації проти коронавірусу вже отримало 7 173 268 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Впродовж суботи, 2 жовтня, в Україні вакцинували від коронавірусу 52 990 людей. Першу дозу отримали 28 800 людей, повністю завершили імунізацію ще 24 190 людей.

Загалом в Україні вже проведено 12 928 583 щеплення від коронавірусу.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що рівень вакцинації від коронавірусу в Україні досі найгірший у Європі.

Також відомо, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

Нагадаємо також, що у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

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