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Ще 8847 жителів Львівщини отримали щеплення від коронавірусу

Андрій Котенський

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За минулу добу, 1 жовтня, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали ще 8847 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За даними відомства, вчора в області працювали 15 центрів вакцинації та 163 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії на Львівщині щеплення проти ковіду отримали 782 939 осіб.  Першою дозою щепили 443 158 людей, а другою – 339 781 жителів області. З них: вакциною  «Covieshield»  – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 108 235, «Coronavac» – 195 560, «Pfizer» – 290 318, «Moderna» – 150 423 особи.

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Цього ж дня в Україні проти COVID-19 вакцинували 128 070 людей. Першу дозу отримали 71 667 осіб, повністю імунізовані – 56 403 людини.

Нагадаємо, щеплення від ковіду можна отримати у центрах вакцинації. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та у пунктах щеплення, звернувшись до сімейного лікаря.

Графік роботи центрів цього тижня доступний за посиланням.

Раніше Львівський портал повідомляв, що рівень вакцинації від коронавірусу в Україні досі найгірший у Європі.

Також відомо, що протипоказання до Covid-вакцинації має менше 1% українців.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

Нагадаємо також, що у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

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