У лікарнях Львівщини більшає хворих на Covid

Станом на 1 жовтня у стаціонарах лікарень Львівської області перебуває понад 1633 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом 30 вересня у Львівській області госпіталізували 166 особи із коронавірусною інфекцією. Наразі в стаціонарах лікарень перебуває 1633 хворих на Covid. Серед хворих – 84 вакциновані, з них 42 – двома дозами. Лікарні на 44,14% заповнені пацієнтами.

В реанімаціях перебуває 114 людей, з них до апаратів штучної вентиляції легень підключені 36 пацієнтів.

Наразі хворих шпиталізують до 14 лікарень на Львівщині, ще два медзаклади наразі пустують

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Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 313

у Центрі легеневого здоров’я – 222

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 202

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 155

у Стебницькій міській лікарні – 135

у Стрийській міській лікарні – 113

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 113

у Рудківській лікарні – 107

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 105

у Сокальській центральній районній лікарні – 73

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 35

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 30

у Жидачівській центральній районній лікарні – 27

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі – 3

у 8-ій міській клінічній лікарні м. Львова – 0

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 0

Нагадаємо, днями до переліку «ковідних» додатково внесли два заклади – Львівський обласний перинатальний центр та 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Зазначимо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

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