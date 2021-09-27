На Львівщині майже всі медики мають хоча б одну дозу Covid-щеплення

Станом на 27 вересня на Львівщині два необхідні щеплення проти коронавірусу зробили 72% медпрацівників. При цьому однією дозою щеплені практично всі медичні працівники – 97%. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Під час засідання комісії з питань охорони здоров’я та материнства 27 вересня директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис розповів, що на Львівщині, серед усіх професій, найбільше вакцинованих лікарів. Зокрема, станом на початок тижня вакциновано хоча б першою дозою 97% медиків області.

Водночас в області найгірша ситуація з вакцинацією педагогів. Так, 38% освітян вакцинувались повністю, а 48% працівників освіти отримали одну дозу вакцини.

«На Львівщині найвищі показники вакцинації серед медиків. Однією дозою щеплені 97% працівників медичних установ, а дві дози отримали 72% медперсоналу. Освітяни виявилися найважчою категорією осіб, щодо вакцинації. Лише 25% з усіх українських вчителів отримали по одній дозі вакцини, 18% – одну»,– заявив Орест Чемерис.

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Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Натомість у Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

Зазначимо, у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

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