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Олег Сенцов отримав відзнаку за приклад жертовності та гуманізму

Наталя Дуляба

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Український режисер та політв’язень Олег Сенцов отримав відзнаку блаженного Омеляна Ковча за особистий приклад жертовності та гуманізму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Урочиста церемонія вручення відзнаки блаженного Омеляна Ковча відбулася у вівторок, 28 вересня, у Києві. Її Олегу Сенцову вручив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Участь у заході також взяли голова Комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник і громадський діяч та дипломат Данило Лубківський.

Під час церемонії нагородження Блаженніший Святослав наголосив на головному меседжі о. Омеляна Ковча: лишитися собою навіть тоді, коли обставини життя чи ув’язнення намагаються тебе зламати.

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«В особистій історії ви пройшли його [Омеляна Ковча] шляхами. У нелюдських обставинах ви залишилися людиною в ім’я правди. Ви перейшли, мабуть, нелегкі шляхи випробування і залишилися людиною, яка свідчить правду і залишилася собою. Ви розумієте, сином якого народу є і задля яких цінностей варто жити далі», – сказав Блаженніший Святослав, звертаючись до лауреата, і додав, що з такими духовним лідерам кується майбутнє вільної, незалежної України та захищається її сьогодення.

Олег Сенцов своєю чергою зізнався, що для нього відзнака блаженного Омеляна Ковча є дуже приємною ознакою вшанування.

«Залишитися людиною там, де я був, – це найважливіше і найважче. І в цьому для мене й для багатьох інших людей прикладом є священник Омелян Ковч. Оскільки це людина, яка пройшла набагато гірше: умови гестапо, німецькі в’язниці і концтабір “Майданек”, де він, пробувши декілька років, був знищений. Це приклад для мене і для інших людей, які зараз виборюють у ворога нашу свободу», – сказав Олег Сенцов.

Зазначимо, що Олег Сєнцов є одним із чотирьох цьогорічних лауреатів відзнаки блаженного Омеляна Ковча. Трьома іншими стали видатна польська режисерка, сценаристка та акторка Аґнєшка Голланд, видатний американський дипломат і державний діяч Деніел Фрід та ініціатива «Пласту» та «Харцежів» «Полум’я Братерства».

Усім їм нагороди вручать 4 жовтня в Любліні, де відбудеться освячення пам’ятника блаженному Омеляну Ковчу, спорудженого перед концтабором «Майданек».


Довідка про лауреата

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст. Генеральний директор кінокомпанії «Край Кінема». Колишній політв’язень Кремля, засуджений до 20 років за звинуваченням у тероризмі. Звільнений через три роки, після світового розголосу та тривалої боротьби міжнародної кінематографічної та громадянської спільноти в рамках обміну полонених між Україною та РФ. Лауреат премії Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова та Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Перший лауреат премії Ukrainian ID Awards. Номінант Нобелевської премії миру за приклад ненасильницького спротиву в боротьбі за базові права та свободи людини. Нагороджений орденом «За мужність» I та III ступеня, громадської відзнакою «Орден нескорених» та міжнародною премією Магнітського в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини. Почесний громадянин Парижа.

Довідка про Комітет

Комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Діяльність Комітету здійснюється під патронатом Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава Шевчука.

Зусилля Комітету мають на меті сприяти втіленню ідей блаженного священномученика Омеляна Ковча задля міжнаціонального, міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, плекання толерантності і взаєморозуміння в суспільстві, популяризації соціально-корисної та благодійної діяльності.

Довідка про отця Омеляна Ковча

Омелян (Еміліан) Ковч – священномученик УГКЦ, праведник України. Греко-католицький священик, що все своє життя присвятив допомозі ближньому. Будучи капеланом в Українській галицькій армії, завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. У парафіях, у яких служив, одразу брався за організацію громадського та культурного життя парафіян. Проводив прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації.

Був активним у суспільно-політичному житті українців, за що неодноразово переслідувався польською, радянською і нацистською владами. Під час одного із своїх ув’язнень написав книгу — «Чому наші від нас втікають». Під час нацистської окупації допомагав євреям, врятував більше десятка осіб, зокрема відомого белзького рабина Арона Рокеаха.

Його допитували в тюрмі на Лонцького у Львові, де вимагали визнання вини і відмови від подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій нацистської влади. За свої дії був ув’язнений та відправлений до концтабору Майданек, де й помер та був спалений в крематорії.

27 червня 2001 року у Львові папа Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками Греко-Католицької Церкви.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.

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