Олег Сенцов отримав відзнаку за приклад жертовності та гуманізму

Український режисер та політв’язень Олег Сенцов отримав відзнаку блаженного Омеляна Ковча за особистий приклад жертовності та гуманізму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Урочиста церемонія вручення відзнаки блаженного Омеляна Ковча відбулася у вівторок, 28 вересня, у Києві. Її Олегу Сенцову вручив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Участь у заході також взяли голова Комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник і громадський діяч та дипломат Данило Лубківський.

Під час церемонії нагородження Блаженніший Святослав наголосив на головному меседжі о. Омеляна Ковча: лишитися собою навіть тоді, коли обставини життя чи ув’язнення намагаються тебе зламати.

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«В особистій історії ви пройшли його [Омеляна Ковча] шляхами. У нелюдських обставинах ви залишилися людиною в ім’я правди. Ви перейшли, мабуть, нелегкі шляхи випробування і залишилися людиною, яка свідчить правду і залишилася собою. Ви розумієте, сином якого народу є і задля яких цінностей варто жити далі», – сказав Блаженніший Святослав, звертаючись до лауреата, і додав, що з такими духовним лідерам кується майбутнє вільної, незалежної України та захищається її сьогодення.

Олег Сенцов своєю чергою зізнався, що для нього відзнака блаженного Омеляна Ковча є дуже приємною ознакою вшанування.

«Залишитися людиною там, де я був, – це найважливіше і найважче. І в цьому для мене й для багатьох інших людей прикладом є священник Омелян Ковч. Оскільки це людина, яка пройшла набагато гірше: умови гестапо, німецькі в’язниці і концтабір “Майданек”, де він, пробувши декілька років, був знищений. Це приклад для мене і для інших людей, які зараз виборюють у ворога нашу свободу», – сказав Олег Сенцов.

Зазначимо, що Олег Сєнцов є одним із чотирьох цьогорічних лауреатів відзнаки блаженного Омеляна Ковча. Трьома іншими стали видатна польська режисерка, сценаристка та акторка Аґнєшка Голланд, видатний американський дипломат і державний діяч Деніел Фрід та ініціатива «Пласту» та «Харцежів» «Полум’я Братерства».

Усім їм нагороди вручать 4 жовтня в Любліні, де відбудеться освячення пам’ятника блаженному Омеляну Ковчу, спорудженого перед концтабором «Майданек».

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Довідка про лауреата

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник, громадський активіст. Генеральний директор кінокомпанії «Край Кінема». Колишній політв’язень Кремля, засуджений до 20 років за звинуваченням у тероризмі. Звільнений через три роки, після світового розголосу та тривалої боротьби міжнародної кінематографічної та громадянської спільноти в рамках обміну полонених між Україною та РФ. Лауреат премії Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова та Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Перший лауреат премії Ukrainian ID Awards. Номінант Нобелевської премії миру за приклад ненасильницького спротиву в боротьбі за базові права та свободи людини. Нагороджений орденом «За мужність» I та III ступеня, громадської відзнакою «Орден нескорених» та міжнародною премією Магнітського в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини. Почесний громадянин Парижа.

Довідка про Комітет

Комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча засновано у 2010 році. Його почесним головою був кардинал Любомир Гузар. Діяльність Комітету здійснюється під патронатом Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава Шевчука.

Зусилля Комітету мають на меті сприяти втіленню ідей блаженного священномученика Омеляна Ковча задля міжнаціонального, міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, плекання толерантності і взаєморозуміння в суспільстві, популяризації соціально-корисної та благодійної діяльності.

Довідка про отця Омеляна Ковча

Омелян (Еміліан) Ковч – священномученик УГКЦ, праведник України. Греко-католицький священик, що все своє життя присвятив допомозі ближньому. Будучи капеланом в Українській галицькій армії, завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. У парафіях, у яких служив, одразу брався за організацію громадського та культурного життя парафіян. Проводив прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації.

Був активним у суспільно-політичному житті українців, за що неодноразово переслідувався польською, радянською і нацистською владами. Під час одного із своїх ув’язнень написав книгу — «Чому наші від нас втікають». Під час нацистської окупації допомагав євреям, врятував більше десятка осіб, зокрема відомого белзького рабина Арона Рокеаха.

Його допитували в тюрмі на Лонцького у Львові, де вимагали визнання вини і відмови від подальшого хрещення євреїв, а також відмови від протестів засудження дій нацистської влади. За свої дії був ув’язнений та відправлений до концтабору Майданек, де й помер та був спалений в крематорії.

27 червня 2001 року у Львові папа Іван Павло II проголосив його блаженним мучеником разом з іншими мучениками Греко-Католицької Церкви.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.

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