У Любліні встановили пам’ятник українському священнику Омеляну Ковчу

У четвер, 25 березня, у польському місті Люблін встановили гранітний монумент видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу. Про це інформує Центр досліджень визвольного руху.

Рада польського міста Любліна на початку 2018 року одноголосно підтримала спорудити пам’ятник українцеві Омеляну Ковчу. Над фігурою працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. Монумент, який створений за благодійні внески, поставили поблизу входу до Меморіального комплексу-музею «Майданек». Опікувався проєктом спорудження пам’ятника від ідеї до її втілення комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча.

Фото: Центр досліджень визвольного руху

«Будучи ув’язненим в концтаборі Майданек, отець Ковч дав світові взірець людяності. Він довів, що людина завжди має вибір у момент випробування. Передаючи пам’ятник міській владі, ми хотіли б, щоб пам’ять про Омеляна Ковча стала безсмертною для багатьох поколінь незалежно від національностей та віросповідань», – сказав під час встановлення пам’ятника голова Громадського комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник.

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Скульптор Олександр Дяченко пояснює, що ця скульптура – це узагальнена постать отця Омеляна Ковча, що поклав руки на великий куб.

Фото: Центр досліджень визвольного руху

«Священник наче зрісся із кубом, бажаючи його піднести над землею. Куб – надважка невблаганна форма, що, як доля та нестерпне терпіння, притискає, розчавлює людську волю і душу, але силою віри, силою духу цей тягар відривається від землі, даючи полегшення страждань і надію», – пояснює ідею скульптор.

Дата встановлення пам’ятника у Люблін не випадкова, адже саме на 25 березня припадає 77 річниця смерті священника, якого називають «настоятелем Майданека».

«Блаженний Омелян Ковч, будучи греко-католицьким священиком, увійшов до історії XX століття цілої країни та Любліна. Він докладав усіх зусиль, щоб єднати людей різних національностей та віросповідання, захищаючи поляків і українців та рятуючи євреїв. У Люблінському концтаборі, під назвою Майданек, він виконував пастирську службу і, відчуваючи відповідальність за співв’язнів, помер. Пам’ятник, і публікація «Блаженний Омелян Ковч – настоятель Майданека» вшановує людину, яка навіть у трагічних табірних умовах зберегла гідність і своїм ставленням дала прекрасне свідчення віри не тільки в Бога, але і в людину» – сказав президент міста Люблін Кшиштоф Жук.

На скульптурі польською, українською та на івриті вигравіювали фрагмент листа отця Ковча, написаного з Майданека до своєї сім’ї:

«Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священик серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той же Великий і Всемогутній Бог веде нас усіх. Коли я відправляю богослужіння, усі моляться. Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм перейти цей малий міст до вічності».

Довідка:

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником Іваном Павлом II у 2001 році. В часи Другої світової війни він активно осуджував винищення євреїв, відвідував їх у гетто і забороняв своїм парафіянам брати участь в антиєврейських акціях, за що у 1942 році був заарештований і потрапив до концтабору «Майданек», тут служив душпастирем для співв’язнів різних національностей, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, у віці 59 років, за декілька місяців до визволення концтабору.

«Я дякую Богу за Його доброту до мене. Окрім Неба, це єдине місце, де я хотів би бути. Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, литовці та естонці. Зараз я тут єдиний священик. Я не уявляю, що вони робили б без мене», – йдеться в одному із збережених секретних повідомлень Омеляна Ковча.

Детальніше про життя Омеляна Ковча читайте у матеріалі: «Бути українцем. Омелян Ковч».

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