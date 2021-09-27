З 1 жовтня відкриють ще одну частину вулиці Бандери

З 1 жовтня у Львові планують відкрити перехрестя з вул. Федьковича – вул. Шептицьких. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Повністю відремонтовану вулицю Бандери обіцяють відкрити для проїзду до кінця 2021 року. З 1 жовтня планують відкрити для проїзду транспорту перехрестя вул. Федьковича – вул. Шептицьких. Після завершення і відкриття цього перехрестя, розпочнуть ремонтувати перехрестя Городоцької.

«На вул. С. Бандери підрядник продовжує ремонтні роботи на кількох ділянках паралельно, зокрема роботи зосереджені на перехрестях. Так, 1 жовтня підрядник планує відкрити перехрестя вул. Федьковича – вул. Шептицьких – вул. С. Бандери. Зараз там завершують роботи з асфальтування велодоріжок. Залишиться, щоб «Львівелектротранс» встановив контактну мережу для проїзду тролейбусів. Після завершення і відкриття цього перехрестя, ремонтні бригади розпочнуть роботи на перехресті з вул. Городоцька», – розповідає прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

Як повідомляв Львівський портал, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував торік на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: вже закінчилися перші два етапи. Та цьогоріч 8 березня почали ремонт останньої частини вул. Богдана Хмельницького.

Ремонтує вулицю компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту.