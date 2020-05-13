У Львові ремонтують вулицю Богдана Хмельницького

З 8 травня розпочався перший етап капітального ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Наразі робітники демонтовують дорожнє покриття та бруківку на ділянці від вулиці Промислової (Опришківська) до Механічної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, з 8 травня розпочався перший етап робіт з капітального ремонту вул. Б. Хмельницького. Роботи відбувають на ділянці від вул. Промислова (Опришківська) до вул. Механічна. Зараз підрядна організація ТзОВ «Онур» демонтовує дорожнє покриття і бруківку, яка є під ним. Бруківку обліковують і везуть на зберігання.

«Коли районній адміністрації, чи ЛКП «Львівавтодору» буде необхідна бруківка для проведення ремонтних робіт, то її видадуть згідно з рішенням виконавчого комітету чи ухвалою сесії. Отож, маємо напрацьований механізм зберігання бруківки, щоб нічого не пропало і не використовувалося нераціонально. Тобто все облікується і потім видається лише за умови відповідних рішень», – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, загальна вартість виконання робіт – 175,4 млн грн.

На вулиці Богдана Хмельницького планують провести перевлаштування дорожнього одягу проїзної частини, влаштування двосмугової проїзної частини, напрямних острівців на перехрестях, двостороннє влаштування велодоріжок, пішохідних тротуарів, винесення зупинок громадського транспорту, кишень для паркування тощо.

У мерії запевняють, що у результаті реконструкції вулиці покращиться транспортно-експлуатаційні показники, зокрема підвищиться безпека дорожнього руху, передбачається влаштування автомобільних стоянок, створюються умови для комфортного руху пішоходів та людей з обмеженими фізичними можливостями та інше.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».