До кінця року закрили частину вулиці Богдана Хмельницького

У Львові стартує третій етап реконструкції вулиці Богдана Хмельницького. У зв’язку з цим з 8 березня і до кінця року буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Олійної до заїзду на автовокзал «Північний». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: вже закінчилися перші два етапи. Та 8 березня почали ремонт останьої частини вул. Богдана Хмельницького. Роботи на цій ділянці проводитимуть до кінця 2021 року.

Ремонтує вулицю компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту.

«У січні, коли ми відновили ремонтні роботи на вул. Б. Хмельницького, було перекрито лише частину від всієї ділянки, що підлягає ремонту. Натомість тепер перекриваємо повністю весь відрізок – від вул. Олійної до заїзду на автовокзал «Північний», який передбачений ІІІ етапом реконструкції вул. Б. Хмельницького. З 8 березня підрядник спочатку перекриє для проїзду ділянку від вул. Кукурудзяна до вул. Олійна, і поступово рухатиметься далі», – пояснив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

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Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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Фото: ЛМР