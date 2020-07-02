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На кільці Липинського – Хмельницького змінять організацію руху

Ольга Денисяка

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Після завершення ремонту вулиці Б. Хмельницького змінять організацію дорожнього руху на кільці вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького, щоб зменшити затори. Для цього  вул. Кукурудзяну зроблять односторонньою, тільки на виїзд на кільце. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий на кільці вул. Липинського – Б. Хмельницького буде змінено організацію дорожнього руху, щоб зменшити затори. Відповідні зміни відбудуться вже наступного року

«Вул. Кукурудзяна стане односторонньою, тільки на виїзд на кільце. Відповідно не буде затору, коли машини з кільця не можуть швидко заїхати на вул. Кукурудзяну і блокують все перехрестя. Отож, ці зміни були передбачені в реконструкції вул. Б. Хмельницького, тому будуть впроваджені на завершальному етапі реконструкції вулиці, коли ремонтні роботи дійдуть до цього відрізку. Тобто зміни відбудуться наступного року», – розповів Андрій Білий.

Львівський портал повідомляв, що у травні розпочався ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

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