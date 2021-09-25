У якому стані вакциновані проти covid мешканці Львівщини потрапляють у лікарню

98% усіх хворих на коронавірус, яких госпіталізовують до лікарень на Львівщині, є невакциновані. Тих, хто мав щеплення, але таки потрапив у стаціонар, – лише 2%. Втім перебіг захворювання у них суттєво легший. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на 25 вересня на Львівщині залишилось лише два covid-стаціонари, де немає пацієнтів. Загалом у лікарнях лежать уже 1466 хворих на коронавірус, 98% із них невакциновані.

Інші 2% госпіталізованих – це 34 мешканці області, які зробили одне або два щеплення проти коронавірусу.

Як пояснює експертка з пульмонології обласного департаменту охорони здоров’я Надія Рудницька, перебіг хвороби у вакцинованих пацієнтів суттєво легший, переважно вони не мають жодних ускладнень.

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«Так, поступають в окремих випадках і вакциновані пацієнти. Але перебіг захворювання у них легкий, скорочується термін їхнього лікування у стаціонарі. Вони без ускладнень виписуються з лікарень – це дуже суттєво. А серед хворих–невакцинованих є висока смертність», – розповіла Надія Рудницька.

Водночас медики неодноразово наголошували, що вакцинація – це не гарантія того, людина не захворіє на коронавірус. Проведена імунізація зводить до мінімуму розвиток важкої форми хвороби та ускладнень.

Наразі повністю проти коронавірусу на Львівщині провакцинували майже 325 тисяч осіб. Ще понад 412 тисяч людей наразі отримали перше щеплення.

Два дні поспіль область демонструє рекордні показники вакцинації: упродовж четверга, 23 вересня, щеплення проти коронавірусу зробили 11 224 мешканцям, у п’ятницю, 24 вересня, –11 382 людини.

Втім така рекордна кількість добових щеплень може бути зумовлена масовою вакцинацією освітян, яку на Львівщині ініціювали через неможливість школам працювати очно у «жовтій» зоні.

Як писав Львівський портал, фактично з кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

В області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

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