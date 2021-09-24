Скандальний львівський забудовник заплатить майже чверть мільйона за падіння снігової брили на авто

ПАТ «Ірокс» виплатить 242 тисячі гривень матеріальної та моральної шкоди власнику автомобіля, пошкодженого сніговою брилою, що впала з даху будинку. Про це пишуть Наші гроші. Львів із посиланням на ухвалу Шевченківського райсуду Львова від 16 вересня.

Випадок стався цьогоріч у лютому на вул. Бальзака. Тут снігова брила разом із снігоутримувачем впала на автомобіль Mitsubishi Outlander XL, запаркований біля восьмиповерхового житлового будинку. Його обслуговують працівники ЖЕКу компанії «Ірокс». Машина стояла на місці, де були відсутні огороджувальні стрічки чи застереження про небезпеку.

Внаслідок падіння снігової брили в автомобілі було пошкоджено капот, дах, кришку багажника, передній бампер, дверцята та розбите лобове скло.

Потерпілий власник машини викликав поліцію, яка й зафіксувала заподіяну шкоду та усі обставини. Слідчі також встановили, що біля будинку була встановлена огороджувальна стрічка, але вона перекривала лише територію тротуару. На місцях, де був припаркований автомобіль, не було жодних вказівок про небезпеку, які б мали встановити комунальники. Натомість відповідальним за прибирання снігу вцьому випадку був відокремлений підрозділ компанії «Ірокс», а не комунальні підприємства.

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Відтак суд визнав претензії обґрунтованими і зобов’язав компанію сплатити 237 тисяч гривень за ремонт автомобіля. А от моральну шкоду, яку потерпілий оцінив у 50 тисяч гривень, суттєво зменшив – до 5 тисяч гривень.

Оцінка моральної шкоди потерпілим ґрунтувалась на тому, що пошкоджена автівка була єдиною в його сім’ї і її ушкодження створили труднощі під час пересування містом під час карантину. До того ж відповідач ніяк не намагався відшкодувати збитки за пошкодження авто, а навпаки намагався уникнути відповідальності.

Як писав Львівський портал, компанія «Ірокс» без дозволів зводить ЖК «Персенківка» на вул. Тернопільській, 42 – 10-поверховий будинок економ-класу із комерційними приміщеннями і підземним паркінгом. Він розрахований на 300 квартир. Судовий позов щодо знесення цього об’єкта у мерії анонсували ще у 2017 році.

Інші незаконні об’єкти цього забудовника у Львові – на вул. Антонича-Майданній (Сихів), на вул. Шевченка, 418 (Рясне). Станом на кінець 2017 року у будинку на вул. Шевченка були продані всі квартири. У цьому будинку після негоди розсипались балкони.

Міськрада Львова своєю чергою неодноразово закликала мешканців Львова не купувати квартири в ПрАТ «Ірокс», яке здійснює будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Втім торік мерія вирішила, що готова пробачити цій компанії заподіяну шкоду в обмін на безоплатну передачу місту будівлі дитсадка на вул. Т. Шевченка, 370-А.

Ще у 2018 році гендиректора компанії «Ірокс» Ігоря Микичака затримали за підозрою у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та підробленні документів у сфері містобудування. Згодом правоохоронці довели його причетність до незаконного заволодіння 6,5 млн грн громадян та будівництва багатоквартирних житлових будинків на самовільно захоплених земельних ділянках у різних районах Львова.

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