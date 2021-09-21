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Україна отримала ще 159 тисяч доз вакцини CoronaVac

Аліса Белей

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Україна отримала 159 тисяч доз вакцини китайського виробництва CoronaVac у межах COVAX. Доставив вакцину Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно.

Разом із цією постачанням, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив Україні 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

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Раніше повідомлялося, що COVAX продовжить надавати Україні вакцини від коронавірусу у 2022 році.

Нагадаємо, на Львівщині з 20 по 28 вересня працюватимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Додамо, загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 694 188 людей, з них 312 848 – другу дозу.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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