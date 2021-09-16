Для лікарні швидкої допомоги куплять апарат МРТ за 46 млн грн

Сесія Львівської міської ради дозволила Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги купити в лізинг апарат магнітно-резонансної томографії за 46 млн грн. «За» відповідну ухвалу 16 вересня проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Лише з другої спроби депутати погодили закупівлю у лізинг апарату МРТ для лікарні швидкої допомоги – на останній липневій сесії це питання «зарубали». Таке рішення обранці громади пояснювали тим, що немає сенсу витрачати бюджетні кошти на придбання обладнання, яке лікарня і так має отримати від держави у межах відповідної програми.

Зазначимо, що у лікарні швидкої допомоги є два приватні апарати МРТ, за роботу яких пацієнтам доводиться платити. А придбаний у лізинг такий апарат має стати першим комунальним у клініці.

Тепер сесія таки дозволила провести лікарні швидкої допомоги лізингову закупівлю. Вартість апарату МРТ не повинна перевищувати 46 млн грн, його медзаклад має отримати ще до кінця 2021 року. Виплатити всю суму потрібно протягом трьох років, відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 10% річних у гривнях.

Реклама партнерів

Зауважимо, що закупівля у лізинг – це фактично кредит, але у формі майна. Лізингодавець дає у користування певне майно, яке лізингоотримувач має оплатити протягом певного часу.

Нагадаємо, для лікарні швидкої допомоги у лізинг вже купують апарати ШВЛ та дві кисневі станції. У 2020 році медзаклад таким чином придбав ще комп’ютерний томограф і рентгенівську систему з обладнанням для візуалізації судин.

Як писав Львівський портал, закупівлі у лізинг – не нова практика для Львова. Таким чином місто купило 100 білоруських автобусів МАЗ, 50 автобусів «Електрон», спецтехніку для «Львівводоканалу», медобладнання для лікарень. Також у лізинг мерія хотіла придбати печі для крематорію, але депутати цю ідею «зарубали».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.