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Львів витратить понад 65 млн грн на обладнання для трьох лікарень

Наталя Дуляба

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Сесія Львівської міської ради погодила закупівлю у лізинг обладнання для трьох медзакладів: міської дитячої, лікарні швидкої допомоги та 8-ої лікарні. Відповідні рішення прийняли у четвер, 22 квітня, передає Львівський портал.

Три львівські лікарні оновлять своє технічне оснащення і придбають у лізинг нове медичне обладнання: ШВЛ-апарати, кисневі станції, необхідні для кисневозалежних сovid-пацієнтів, а також дефібрилятори, різні інструменти й медичні системи. Загалом на ці закупівлі витратять 65,2 млн грн.

Так, міська дитяча лікарня (вул. Пилипа Орлика, 4) отримає обладнання відразу для трьох відділень: реанімації, нейрохірургії та центру кохлеарної імплантації. Воно обійдеться у 30,2 млн грн.

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Для лікарні швидкої допомоги (вул. Миколайчука, 9) придбають 11 апаратів ШВЛ, на що витратять за 12 млн грн, й дві кисневі станції.

Також дві кисневі станції дістануться й 8-ій міській лікарні (вул. Навроцького, 23). Загалом чотири такі станції коштуватимуть 23 млн грн.

Зазначимо, що лізинг – це фактично кредит, але не у грошовій формі, а в формі майна. Лізингодавець дає у користування певне майно, яке лізингоотримувач має оплатити протягом певного часу.

У прийнятих ухвалах депутати визначили, що лізинг лікарні мають виплатити протягом трьох років, максимальна відсоткова ставка не повинна перевищувати 10% річних у гривнях. Все обладнання міські лікарні мають отримати вже до 1 серпня 2021 року.

Під час обговорення депутати відзначали, що такі умови є вигідними. Звичайні тендерні закупівлі зараз провести неможливо, оскільки місто немає грошей, аби розрахуватись за обладнання відразу, а воно є вкрай необхідне для лікування хворих на коронавірус.

Як писав Львівський портал, закупівлі у лізинг – не нова практика для Львова. Таким чином місто купило 100 білоруських автобусів МАЗ, 50 автобусів «Електрон», спецтехніку для «Львівводоканалу», медобладнання для лікарень. Також у лізинг мерія хотіла придбати печі для крематорію, але депутати цю ідею «зарубали».

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