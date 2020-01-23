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Для двох лікарень Львова закуплять медобладнання на 50 мільйонів

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 23 січня, сесія Львівської міськради погодила закупівлю у лізинг спеціального медобладнання для 8-ої лікарні та лікарні швидкої медичної допомоги. «За» відповідну ухвалу проголосували 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Мерія дозволила 8-ій міській клінічній лікарні та Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги придбати у лізинг необхідне обладнання: комп’ютерний томограф і агіографічну рентгенівську систему з обладнанням для візуалізації судин. Все обладнання медзаклади мають отримати до кінця 2020 року.

Термін лізингу – 24 місяці, максимальна ставка лізингового проценту не може перевищувати 19%. Вартість придбаного медобладнання має бути не більшою ніж 51 млн грн.

При цьому вартість томографа не повинна перевищувати 25 млн грн, а агіографічної рентгенівської системи – не більше 36 млн грн.

Зазначимо, що у 8-ій міській клінічній лікарні облаштовують окреме відділення комп’ютерної томографії. Для цього тут минулого року почали реконструкцію частини приміщень у кардіологічному корпусі. Дотепер виконано вже 20% робіт.

Про те, які оновлення у 2020 році чекатимуть лікарні Львова, а також про заплановані ремонти в інфраструктурі міста, читайте у статті Львівського порталу за цим посиланням.

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