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В Україні виявили 2 196 хворих на Covid за добу

Аліса Белей

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За минулу добу, 11 вересня, в Україні виявили 2 196 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 499 людей, ще 22 хворих померло. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Серед усіх нових хворих 236 – діти, та 35 – медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецька (189), Харківській (182), Одеській (172) та Дніпропетровській (172) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 887 осіб, методом ІФА – 3 099 осіб, експрес-тестами – 16 716 осіб.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 316 619 осіб; одужало – 2 221 110 особи; летальних випадків – 54 342; проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.

Нагадаємо, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

Раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

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