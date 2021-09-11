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За добу у Львові проти Covid провакцинували понад три тисячі людей

Аліса Белей

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Протягом п’ятниці, 10 вересня, у Львові вакцинацію проти коронавірусу пройшли понад три тисячі мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Минулої доби у Львові  щеплення проти Covid зробили 3432 людям, 2438 із них отримали вже друге щеплення.

  • Вакциною AstraZeneca – 140 осіб (з них 2-ою дозою – 52);
  • вакциною CoronaVac – 319 осіб (з них 2-ою дозою – 184);
  • вакциною Pfizer – 1398 осіб (з них 2-ою дозою – 647);
  • вакциною Moderna – 1575 осіб  (з них 2-ою дозою – 1555).

Станом на ранок 11 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 141861 випадок інфікування коронавірусом, з яких 3743 – летальні. За минулу добу позитивні ПЛР-тести отримали 379 осіб, з них львів’ян – 141.

За оперативними даними, за вчора позитивні ПЛР-тести отримали 379 осіб. Серед них львів’ян – 141. Залишку проб у холодильнику немає.

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Загалом в стаціонарах перебуває 153 особи: 142 з них мають Covid-19, 11 – у реанімації, дві людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 23 особи, виписано – 25.

Нагадаємо, з детальним переліком центрів вакцинації, що будуть працювати на вихідних на Львівщині можна ознайомитися за цим посиланням.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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