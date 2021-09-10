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На вихідні у Львові працюватимуть ще два центри вакцинації

Аліса Белей

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У Львові, 11-12 вересня, працюватимуть ще два центри вакцинації проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, протягом суботи та неділі, з 10:00 год. до 15:00 год. працюватимуть ще два пункти вакцинації:

  • Ліцей «Львівський» Львівської міської ради (вул. Лисеницька, 3);
  • Львівська загальноосвітня школа №43 (вул. Масарика, 9).

Нагадаємо, з детальним переліком центрів вакцинації, що будуть працювати на вихідних на Львівщині можна ознайомитися за цим посиланням.

Станом на ранок п’ятниці, 10 вересня, на Львівщині 141 482 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 292 нових хворих.

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Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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