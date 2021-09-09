В Україні виявили 3 663 хворих на covid за добу

За минулу добу, 8 вересня, в Україні виявили 3 663 нові випадки коронавірусу. При цьому одужали 1 546 людей, ще 61 хворий помер. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Серед усіх нових хворих 342 – діти, та 63 – медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 осіб, експрес-тестами – 25 438 осіб.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 306 939 осіб; одужало – 2 217 563 особи; летальних випадків – 54 175; проведено ПЛР-тестувань – 12 188 070.

Нагадаємо, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

Раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

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