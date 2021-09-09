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Перехід України в «жовту» зону відкладається, – Ляшко

Ольга Денисяка

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Уряд не запроваджуватиме з 13 вересня протиепідемічних заходів «жовтої» зони в областях. Про це 9 вересня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Станом на 9 вересня, згідно з індикативними показниками, є підстави для запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки. З урахуванням цього МОЗ звернулось до Кабміну щодо розгляду цього питання на засіданні Національної комісії з ТЕБ і НС. Очікуємо, що орієнтовно в середу Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови Кабміну щодо переходу областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину», – зазначив Ляшко.

За словами міністра, в разі прийняття рішення про схвалення ініційованих змін до постанови Кабміну, вона набере чинності не раніше, ніж за 7 днів.

«Концептуальний підхід такий: спочатку уряд ухвалює зміни до постанови щодо визначення жовтого і червоного рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки зони, яке вступить у дію через 7 днів», – уточнив глава МОЗ,

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У подальшому рішення про переведення країни до помаранчевого і червоного рівнів епідемічної небезпеки ухвалюватиме уряд, а щодо кожної області окремо – у разі досягнення відповідних показників, що стосуються рівня захворюваності, тестування і завантаження медичних закладів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозував, що вже з наступного понеділка вся країна може перейти до «жовтої» карантинної зони.

Про те, які обмеження діятимуть, якщо Україна потрапить до «жовтої» зони читайте тут.

Раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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