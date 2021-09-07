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Які обмеження діятимуть, якщо Україна потрапить до «жовтої» зони

Вероніка Рой

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За прогнозами Міністерства охорони здоров’я, вже найближчим часом Україна може перейти із «зеленої» зони у «жовту», що передбачає посилання карантинних обмежень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні поступово погіршується епідеміологічна ситуація. За прогнозом міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вже з наступного понеділка вся країна може перейти до «жовтої» карантинної зони.

Михайло Радуцький зазначає, що у «жовтій» зоні починають діяти наступні обмеження:

  • проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі;
  • заповнюваність кінозалів та інших закладів культури – не більше 50%;
  • спортзали можуть працювати за умови – не більше 1 особи на 10 кв. метрів.

Що стосується шкіл, за словами Михайла Радуцького, вони зможуть працювати у «жовтих» та «помаранчевих» зонах, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу.

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«Зауважу, що це стосується не лише вчителів, а всіх співробітників закладу. Водночас педагогічна рада може прийняти рішення про частково дистанційну роботу. Зокрема, для того, щоб зменшити кількість дітей, які одночасно перебувають у будівлі», – каже голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та медичної допомоги.

Натомість «червоних» зонах очна форма заборонена – навчання проходить у дистанційному форматі. Виняток – дитячі садочки, спеціальні заклади освіти та 1-4 класи загальноосвітніх шкіл, якщо у закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, найближчим часом МОЗ не очікує переходу регіонів до «червоної» зони. Такий сценарій передбачається не раніше листопада.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 300 504 особи, одужали – 2 214 606 осіб.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

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