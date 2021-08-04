Львівщина не дотягує до 80% covid-вакцинації вчителів. Що це означає

У разі переходу Львівщини до жовтого, помаранчевого або червоного карантинного рівня епідемічної безпеки, працюватимуть тільки ті школи, де від коронавірусу щеплено 80% персоналу. Наразі Covid-щеплення отримали лише 58% вчителів. Про це Львівському порталу повідомила провідна спеціалістка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Леся Босак.

За її словами, наразі невідомо, як школярі Львівщини будуть починати навчальний рік. Все залежатиме від того, як розгортатиметься ситуація із Covid в області.

«В нас є декілька сценаріїв розвитку подій з коронавірусом на Львівщині. Поки можемо сказати лише, що форма навчання буде залежати від епідситуації», – поділилась Леся Босак.

Зазначимо, у Міністерстві освіти раніше анонсували, що у разі виходу регіону з «зеленої» зони в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, функціонуватимуть ті школи, від Covid щеплено 80% персоналу.

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Леся Босак поінформувала, що станом на 15 липня у Львівській області провакцинованими є 58% вчителів.

«Дані щодо відсотка вакцинованих вчителів будуть оновлені 15 серпня. Тоді знатимемо актуальну статистику. Зазначу, у випадку виходу області з «зеленої» зони, очна форма навчання буде у тих школах, де щеплення одержали 80% вчителів. За нижчої кількості – дистанційне навчання», – проінформувала провідна спеціалістка департаменту освіти і науки ЛОДА.

Раніше Міністерство освіти та науки розглядало варіант введення обов’язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Проте, Леся Босак наголосила, що він педагогів законодавчо не вимагають обов’язково вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо, всередині квітня щеплення проти коронавірусу почали робити освітянам.

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