Офлайн чи онлайн: як навчатимуться студенти львівських вишів з 1 вересня

З вересня більшість університетів Львова повертається до звичайного навчання. Лише у Львівському медуніверситеті імені Данила Галицького навчання стартує одразу у двох форматах – очно та онлайн. Про це повідомляє Львівський портал.

У Львівському національному університеті ім. І. Франка навчання розпочнеться 1 вересня у звичному форматі.

«Навчальний рік розпочинаємо у звичній формі, яка була до пандемії. Будемо сподіватись, що ситуація не погіршуватиметься, але в разі посилення карантину, ми вже маємо запасні плани, перевірені минулого року», – повідомив Львівському порталу проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Володимир Качмар.

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У випадку, якщо один зі студентів захворіє на коронавірус, то вся група йтиме самоізоляцію та тимчасово вчитиметься дистанційно.

У Франковому виші цього року повернуть традиційну посвяту першокурсників на площі біля пам’ятника Іванові Франку напроти головного корпусу університету. Урочистості заплановані на 10:00 год, перед тим, о 08:00 год. проведуть богослужіння у Церкві Преображення Господнього. Згодом першокурсники зустрінуться з деканами факультетів, де дізнаються більше про навчання у виші.

Навчання у Національному університеті Львівська політехніка стартує в очному форматі. Першокурсники бакалаврату та магістратури повернуться в авдиторії з 1 вересня, а студенти 2-4 курсів – із 30 серпня.

«Ми плануємо розпочинати навчання в офлайн-форматі. Та стежимо за загальною ситуацією в країні, а також за рішеннями Кабінету Міністрів України та постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо влада визначать певні правила загалом у державі, то будемо вимушені їх виконувати», – пояснив проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

Окрім того, навчальний розклад склали таким чином, що студенти матимуть окремо лекційні дні, а окремо – дні лабораторних і практичних занять. Відтак, у разі посилення карантину, лекції проводитимуть онлайн, а практичні та лекційні заняття – очно.

Також у Львівській політехніці планують провести 30 серпня о 10:00 год. урочисту посвяту першокурсників.

Водночас у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького навчальний рік розпочнеться одразу у двох формах – практичні заняття проводитимуть очно, а лекційні – онлайн. До навчання студенти повертаються з 1 вересня.

«Авдиторні заняття (практичні, лабораторні заняття, семінари) проводити у приміщеннях Університету та клінічних баз кафедр з дотриманням протиепідемічних заходів. Лекційні заняття проводити у форматі онлайн», – йдеться у наказі ректора.

Студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького повернуться до авдиторій з 1 вересня і навчатимуться у стаціонарному форматі.

«Навчальний процес у навчальному році розпочинається відповідно до графіка у стаціонарному режимі з 1 вересня», – йдеться у повідомленні вишу.

Однак в університеті наголосили, що розклад та графік занять може змінюватись залежно від епідемічної ситуації.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ та Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України повідомили Львівському порталу, що також розпочинають навчання в офлайн-форматі, але надалі все залежатиме від епідситуації.

Як повідомляв Львівський портал, з вересня школи Львова теж повертаються до очного навчання.

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