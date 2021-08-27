У МОЗ запустили розіграш техніки, щоб підняти рівень вакцинації освітян

Міністерство освіти спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні запустили національний конкурс «Вакциновані й відкриті». В його межах школи можуть виграти техніку, якщо рівень covid-вакцинації колективу перетне позначку 80%. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Через поширення штаму коронавірусу «Дельта» МОЗ прогнозує новий спалах захворюваності в Україні. Збільшенню кількості інфікованих, зокрема, посприяє початок нового навчального року.

«В Україні очікується поширення штаму «Дельта» й зростання захворюваності на Covid-19. В областях, які перейдуть до жовтого, помаранчевого або червоного рівнів епідемічної безпеки, відкритися та працювати у звичайному режимі зможуть лише ті освітні заклади, в яких мінімум 80% персоналу будуть повністю вакциновані», – наголоcив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вакцинація всіх охочих освітян проти коронавірусу стартувала ще в травні. Майже за чотири місяці перше щеплення отримали лише 35% працівників цієї сфери. А це означає, що більшість шкіл та інших закладів освіти будуть змушені закритися з початком нової хвилі Covid-19.

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Тому МОЗ спільно з ЮНІСЕФ ініціювали національний конкурс «Вакциновані й відкриті», аби заохотити більше освітян до вакцинації.

«Навчальний рік ось-ось почнеться. Усі зацікавлені у тому, щоб українські школи залишалися відкритими: діти, батьки, вчителі. Основна мета конкурсу, який ми розпочали, – заохотити освітян в усій країні зробити це можливим. Я також закликаю кожного вчителя зробити щеплення від Covid-19. Я зробив щеплення – ми знаємо, що вакцини діють. Переконаймося, що навчання не перериватиметься, а наші школи – безпечні для кожної дитини», – відзначив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Участь у конкурсі можуть взяти ті школи, де принаймні 80% колективу повністю провакциновані проти коронавірусу. Освітяни можуть виграти:

3 суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці;

15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Для участі будь-якому представнику школи потрібно зареєструвати заклад за цим посиланням. Анкети можна подавати до 23:59 29 вересня. Переможців оголосять напередодні Дня вчителя – 3 жовтня.

Нагадаємо, станом на початок серпня перше covid-щеплення на Львівщині отримали 58% освітян. Вже наприкінці місяця цей показник зріс до 73%.

Тим часом у Міністерстві освіти і науки заявили, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Своєю чергою у міськраді Львова теж запевнили, що з вересня школи Львова повертаються до очного навчання.

Про те, як починатимуть навчання університети Львова, читайте за посиланням.

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