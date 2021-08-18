ОСТАННІ НОВИНИ

У міськраді розповіли, яким буде навчання у школах Львова з 1 вересня

Вероніка Рой

|

З вересня всі заклади освіти Львова повертаються до очного навчання. У випадку, якщо дитина захворіє на коронавірус, то весь клас йтиме самоізоляцію та тимчасово вчитиметься дистанційно. Про це повідомила начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

За її словами, зараз триває активна вакцинація вчителів від коронавірусу.

«Станом на сьогодні немає потреби запроваджувати якісь інші заходи. Ми маємо ще 2 тижні до початку нового навчального року і вже дуже велика кількість наших педагогів є провакцинованими хоча б однією дозою вакцини. Зараз важко сказати, скільки саме вчителів і вихователів отримали щеплення, будемо знати точні цифри, коли вони повернуться до роботи. Станом на минулий тиждень ця цифра була понад 6 тисяч, зараз вона однозначно є більшою. До прикладу, цього тижня дуже активно вакцинуються вчителі Личаківського та Сихівського районів», – цитує пресслужба міськради Львова Зоряну Довганик.

Також головна освітянка Львова зауважила, що навчання з вересня у школах міста буде очним. Якщо ж дитина захворіє на коронавірус, то весь клас буде йти самоізоляцію.

Реклама партнерів

«Нагадаю, якщо в якомусь класі дитина захворіє на коронавірус, що клас буде йти на самоізоляцію та тимчасово вчитиметься дистанційно. Щоб всю школу закрили на карантин, потрібно, щоб 50 і більше відсотків учнів були на самоізоляції або щоб місто перейшло у червону зону епідемічної небезпеки. В будь-якому з цих двох випадків діти продовжать навчатись, проте вже дистанційно», – додала Зоряна Довганик.

Зауважимо, у Львівській області щеплення від коронавірусу зробили понад 60 тисячам освітян. При цьому повністю вакцинованими, тобто отримали дві дози препарату, є 27% працівників освіти.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки кажуть, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів