У міськраді розповіли, яким буде навчання у школах Львова з 1 вересня

З вересня всі заклади освіти Львова повертаються до очного навчання. У випадку, якщо дитина захворіє на коронавірус, то весь клас йтиме самоізоляцію та тимчасово вчитиметься дистанційно. Про це повідомила начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

За її словами, зараз триває активна вакцинація вчителів від коронавірусу.

«Станом на сьогодні немає потреби запроваджувати якісь інші заходи. Ми маємо ще 2 тижні до початку нового навчального року і вже дуже велика кількість наших педагогів є провакцинованими хоча б однією дозою вакцини. Зараз важко сказати, скільки саме вчителів і вихователів отримали щеплення, будемо знати точні цифри, коли вони повернуться до роботи. Станом на минулий тиждень ця цифра була понад 6 тисяч, зараз вона однозначно є більшою. До прикладу, цього тижня дуже активно вакцинуються вчителі Личаківського та Сихівського районів», – цитує пресслужба міськради Львова Зоряну Довганик.

Також головна освітянка Львова зауважила, що навчання з вересня у школах міста буде очним. Якщо ж дитина захворіє на коронавірус, то весь клас буде йти самоізоляцію.

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«Нагадаю, якщо в якомусь класі дитина захворіє на коронавірус, що клас буде йти на самоізоляцію та тимчасово вчитиметься дистанційно. Щоб всю школу закрили на карантин, потрібно, щоб 50 і більше відсотків учнів були на самоізоляції або щоб місто перейшло у червону зону епідемічної небезпеки. В будь-якому з цих двох випадків діти продовжать навчатись, проте вже дистанційно», – додала Зоряна Довганик.

Зауважимо, у Львівській області щеплення від коронавірусу зробили понад 60 тисячам освітян. При цьому повністю вакцинованими, тобто отримали дві дози препарату, є 27% працівників освіти.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки кажуть, що навчання з 1 вересня школярі розпочнуть у звичайному повноформатному режимі. Далі формат залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

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