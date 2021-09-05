В Україні вакцинували ще майже 70 тисяч людей

За суботу, 4 вересня, в Україні вакцинували ще 69 260 людей проти COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Першу дозу вакцини отримали 20 430 людей, повністю імунізацію другою дозою завершили – 48 830 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном)

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Загалом проведено 9 747 714 щеплень.

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними «Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Як відомо, рівень вакцинації від коронавірусу в Україні залишається найгіршим у Європі.

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