В Україні вакцинували від коронавірусу ще понад 167 тисяч людей

За п’ятницю, 3 вересня, в Україні вакцинували 167 489 людей проти COVID-19. Першу дозу отримали 49 670 людей, повністю завершили імунізацію – 117 819 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 678 454 щеплення.

У МОЗ нагадують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Реклама партнерів

Нагадаємо, раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у Мінохорони здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними «Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

Тим часом науковці вже заявили, що через «Дельту» в Україні існує загроза «вибухового» росту захворюваності на Covid-19. Новий спалах може розпочатися зі східних областей.

Як відомо, рівень вакцинації від коронавірусу в Україні залишається найгіршим у Європі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.